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Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

Sabah saatlerinde 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan Kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

Yağmurun etkili olduğu Kayseri kent merkezinde ise gece sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 5 derece ölçüldü.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, bu yıl Erciyes'e erken kar yağdığını söyledi.

Sezonu erken açmak için her türlü hazırlıkları yaptıklarını aktaran Cıngı, "Normalde Erciyes'e sezonu açacak kadar kar kasım sonu aralık başı gibi yağar. Kasım ayı ortalarından sonra sıcaklık sıfırın altında 5-6 dereceye düşmeye başlayınca kar üreterek ana pistlerimizi açıyoruz ama bu sene 10 Kasım'da ciddi bir kar yağışı var. Bu, inşallah sezonun erken başlamasına sebep olur. Biz böyle umut ediyoruz. Kar yağışı böyle giderse kasım ayında misafirlerimize kayak keyfi sunabiliriz." diye konuştu.

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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