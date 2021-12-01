Erciyes Kayak Merkezi'nden eşsiz kar manzaraları - Haberler
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Erciyes Kayak Merkezi'nden eşsiz kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Haberler | Genel

Erciyes Kayak Merkezi'nden eşsiz kar manzaraları Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te, devam eden kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 15 santim oldu.

Erciyes Kayak Merkezi'nden eşsiz Kar manzaraları

Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te, devam eden kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 15 santim oldu.

Türkiye'nin 5'inci en yüksek, İç Anadolu'nun ise en yüksek dağı olan ve kış turizminde yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Erciyes Dağı'nda devam eden kar yağışıyla beraber yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santim oldu.

Diğer yandan Erciyes'in eteklerinde bulunan Hisarcık Mahallesi'nde de kar yağışının etkileri görüldü. Erciyes Dağı'nda kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Erciyes Kayak Merkezi'nden eşsiz kar manzaraları

Erciyes Kayak Merkezi'nden eşsiz kar manzaraları

Erciyes Kayak Merkezi'nden eşsiz kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - Son Dakika Haberleri

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