Erciyes Kayak Merkezi'nde sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
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Erciyes Kayak Merkezi'nde sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erciyes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Erciyes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, charter seferlerle Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen yerli ziyaretçilere nisan ayında da kayak yapma fırsatı sunsa da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tesislerini ve pistlerini kapatma kararı aldı.

Kararın ardından, çeşitli zorluk derecelerine sahip 34 kayak pistine sahip Erciyes Kayak Merkezi'nde dünden itibaren sessizlik hakim oldu.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kayak merkezinde, karın büyük ölçüde eridiği görüldü.

Erciyes Kayak Merkezi'nde sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
Erciyes Kayak Merkezi'nde sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
Erciyes Kayak Merkezi'nde sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
Erciyes Kayak Merkezi'nde sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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