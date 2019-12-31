: Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması

31.12.2019 20:19 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:21

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı yapıldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yılbaşı dolayısıyla Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayan 60 kayakçı renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe katılan kayakçılardan Barış Burgazlıoğlu, İzmir'den geldiklerini ve keyifli bir yılbaşı geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl da yılbaşını Erciyes'te kutladıklarını belirten Burgazlıoğlu "Erciyes kayak konusunda çok başarılı bir yer. O yüzden bu yılbaşını da burada geçirmek istedik. Gece kayağı da harika bir deneyimdi." dedi.

Kübra Burgazlıoğlu ise eşiyle yaptıkları meşaleli gece kayağının çok keyifli bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Kayakçılardan Özkan Aydın da İstanbul'dan geldiğini ve ilk kez meşaleli gece kayağı yapma heyecanı yaşadığını kaydetti.

Unutamayacakları bir yılbaşı kutlaması yaptıklarını vurgulayan Aydın, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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