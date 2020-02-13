Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreyi aştı

13.02.2020 11:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:26

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, son günlerde aralıklarla devam eden yağış dolayısıyla kayak merkezinde kar kalınlığı 240 santimetreye ulaştı.

Merkezde Hacılar ve Hisarcık Kapı'da tipi nedeniyle hizmet verilemezken, Develi ve Tekir Kapı'daki pist ile mekanik tesisler kayakseverlerin hizmetine açık tutuluyor.

Kayseri-Erciyes kara yolunun ulaşıma açık tutulması için karla mücadele ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA