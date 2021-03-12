Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
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Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

12.03.2021 10:04 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:11
Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Erciyes Kayak Merkezi'nde dün etkili olan kar yığışı sonrasında kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde dün etkili olan kar yığışı sonrasında kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Kayseri şehir merkezinde dün başlayan yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı yüksek kesimlerde kendini daha çok hissettirirken, Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı, halen pistlerin açık olduğu Erciyes Kayak Merkezi'ndeki turizmcileri sevindirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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