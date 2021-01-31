Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, hafta sonu nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Charter seferlerle Ukrayna, Rusya, Polonya gibi ülkelerden Kayseri'ye gelen turistlerin yanı sıra tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından önce seyahat ve konaklama belgesi alan yerli ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Ziyaretçilerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uydukları görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin