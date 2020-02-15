: Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

15.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:02

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonu tatilini Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyenler, Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar Kapı'daki pistlere akın etti.

Bazı ziyaretçiler kızaklarla kaymayı tercih ederken, gondol altındaki pisti kullanan kayakseverler ise snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın heyecanını yaşadı.

Kar kalınlığının 2 metre 40 santimetreye ulaştığı kayak merkezine giden binlerce ziyaretçi, güneşli havanın da tadını çıkardı.

Kaynak: AA

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