Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
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Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

15.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:16
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

'nin önemli kayak merkezlerinden 'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonu tatilini Erciyes 'nde geçirmek isteyenler, Tekir, , Hisarcık ve Hacılar Kapı'daki pistlere akın etti.

Bazı ziyaretçiler kızaklarla kaymayı tercih ederken, gondol altındaki pisti kullanan kayakseverler ise snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın heyecanını yaşadı.

Kar kalınlığının 2 metre 40 santimetreye ulaştığı kayak merkezine giden binlerce ziyaretçi, güneşli havanın da tadını çıkardı.

Kaynak: AA
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