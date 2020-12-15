Erciyes Kayak Merkezi'nde 2020-2021 kayak sezonu açıldı
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Erciyes Kayak Merkezi'nde 2020-2021 kayak sezonu açıldı

15.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:31
Erciyes Kayak Merkezi'nde 2020-2021 kayak sezonu açıldı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak sezonu açıldı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak sezonu açıldı. Türkiye Kayak Federasyonu'nda görevli kayakçılar tarafından açılan '2020-2021 kayak sezonu hayırlı olsun' yazılı pankart ile pistte kayak yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde 2020-2021 kayak sezonu açıldı. Açılışa; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun katıldı. Sezon açılışında ilk olarak Türkiye Kayak Federasyonu'nda görevli kayakçılar tarafından açılan '2020-2021 kayak sezonu hayırlı olsun' yazılı pankart ile pistte kayak yapıldı. Daha sonra kayak eğitmenleri tarafından Başkan Büyükkılıç'a günün anısına çiçek takdim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2020-2021 kayak sezonunun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Erciyes, bizim gurur kaynağımız. Son süreçte güvenli kayak merkezi olarak sertifikasını da alınca adeta dünyada ses getirdi. Bu güzel tabloyu paylaştık. Şimdi de kayak dönemini başlatmıştık olduk" dedi.

'HAFTADA EN AZ 10 UÇAK GELECEK'Pandemi koşullarına uyulduğunu ve güvenli bir ortamda kayak yapılmanın amaçlandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kurallara uyma yönünde de hepimiz gayret göstereceğiz. Hepimiz dikkat edeceğiz. Hepimiz kurallara uyacağız. Yurt dışından charter seferleri 19 Aralık'ta başlıyor. Haftada en az 10 uçak gelecek. Bunun içerisinde Rusya, Ukrayna, Polonya, Belarus ve diğer ülkeler var. Turlar halinde otellere gelip yerleşen dostlarımız rahatlıkla kayak yapabilecek. Yabancı misafirlerimiz kontrollü ve güvenli bir şekilde ilimize gelip, ilimizden ayrılacaklar" diye konuştu.

Erciyes Kayak Merkezi'nde 2020-2021 kayak sezonu açıldı
Erciyes Kayak Merkezi'nde 2020-2021 kayak sezonu açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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