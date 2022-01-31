Erciyes Kayak Merkezi hafta sonu 85 bin ziyaretçiyi ağırladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin hafta sonu yerli ve yabancı 85 bin ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Erciyes'in hafta sonu kayakseverlerin yoğun ilgisiyle dolup taştığını belirtti.

Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan charter seferleriyle, ayrıca Latin Amerika ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden tarifeli uçaklarla Erciyes'e kayak yapmaya gelindiğini kaydeden Büyükkılıç, "Bunun yanı sıra yarıyıl tatili ve hafta sonunu fırsat bilen Kayserililer, Erciyes Kayak Merkezi'ne akın etti. Sadece bu hafta sonu 85 bin ziyaretçiyi Erciyes'te ağırladık. Misafirlerimiz kayak, kızak, snowboard, teleferik gibi bol aktiviteli, keyifli zaman geçirdi." ifadelerini kullandı.

Kayak merkezinde gündüz kadar gece de kayağın büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Büyükkılıç, özel olarak aydınlatılan pistte yarıyıl tatili boyunca tatilcilere kayak deneyimi sunduklarını anlattı.

Dünyanın en büyük sertifikalandırma kuruluşu Bureau Veritas tarafından verilen "Güvenli Kayak Merkezi" sertifikasına sahip kayak merkezinin 19 mekanik tesisi ve 112 kilometrelik 41 kayak pisti ile cazibe merkezi olduğunu belirten Büyükkılıç, bu muhteşem doğanın ve birbirinden güzel kayak pistlerinin tadını çıkarmak için herkesi Erciyes'e beklediklerini kaydetti.