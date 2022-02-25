Erciyes Kayak Merkezi Çekya pazarında da iddialı

Türkiye'nin kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes, gelecek sezon çok daha fazla sayıda Çekyalı kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Kayak Merkezi, pazar payını genişletmeye devam ediyor.

Nüfusunun yüzde 40'nın kayak yaptığı Çekya ile ilişkilerini güçlendiren Erciyes Kayak Merkezi, yaptığı pazarlama çalışmaları ile Çekya pazarında iddialı konuma geldi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, Çekya'nın Erciyes turizmi açısından önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Uzun yıllardır Çekya'dan misafir ağırladıklarını aktaran Cıngı, "Biraz daha kapsamlı çalışmalar yapıp Erciyes ile Çekya arasındaki ilişkiyi güçlendiriyoruz." dedi.

Bu kapsamda şubat ayında Erciyes'te Çek Kış Spor Günleri düzenlendiğini vurgulayan Cıngı, "Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, kayağı ve Erciyes'i seven birisi. Sürekli Erciyes'e geliyor. Geçtiğimiz yıl burada mini bir fuar açma düşüncesi oluşmuştu. Bu düşünceyi bu yıl faaliyete geçirdik. Bu mini fuar kapsamında Çekya'dan kayak ve kış turizmi sektöründe bazı üretici işletme ve markalar Erciyes'e gelip stant kurdu. Hem ülkelerimiz arasındaki ilişkiye katkıda bulunmak hem de ürettikleri ürünleri Erciyes'teki kayakseverlerle buluşturmak istiyorlar. Önümüzdeki yıllarda daha büyük ve kapsamlı organizasyonlara ev sahipliği yapacağız." diye konuştu.

Cıngı, Erciyes'in her sezon yeni ülkeler ve bölgelerdeki kayakseverler tarafından tercih edilmeye başlandığını vurguladı.

Çekya pazarında Erciyes'in yeteri kadar tanıtılması için çalışma yapıldığını da vurgulayan Cıngı, şöyle devam etti:

"Çekya ile aramızda olan profesyonel ilişki, turizm acenteleri ve operatörleri üzerinden devam ediyor. Önümüzdeki ay 2 önemli Çek operatörünü Erciyes'e davet ettik. Onlar burada değerlendirmede bulunacaklar. Gelecek sezonda Çekya'da Erciyes paketleri satılır halde olacak. Yavaş yavaş direkt uçuşlarla Çekya'dan misafir ağırlamaya başlayacağız. Nüfusunun yüzde 40'ı kayak yapıyor. Çekya'da irili ufaklı kayak merkezleri var ama kayak sporcusu daha maceracı, araştırmacı, yeni yerleri keşfetmekten mutlu olan bir kitle. Dolayısıyla Çekyalı kayakseverleri önümüzdeki yıllarda çok daha yoğun olarak Erciyes'e getireceğimize ve Çek pazarında Erciyes'in bir marka olacağına, onların yeni rotasının Erciyes olacağına şimdiden inanabiliriz."