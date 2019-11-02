Erciyes Kayak Merkezi, beyaza büründü

02.11.2019 12:33

KAYSERİ'nin kayak merkezi Erciyes, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Erciyes'in zirvesinde dün akşam başlayan yağmur, sabaha karşı kar yağışına döndü. Kar yağışı ile birlikte Erciyez Kayak Merkezi, beyaza büründü. Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, kayak merkezinde ise kar kalınlığı 4 santimetre oldu.

Kaynak: DHA