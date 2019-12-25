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Erciyes Kamp Eğitim Merkezi Gençleri Ağırlamaya Devam Ediyor

Kayseri İl Müdürlüğüne bağlı Erciyes Kamp Eğitim Merkezi Gençleri ağırlamaya devam ediyor.

25.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:13
Erciyes Kamp Eğitim Merkezi Gençleri Ağırlamaya Devam Ediyor

İl Müdürlüğüne bağlı Kamp Eğitim Merkezi Gençleri ağırlamaya devam ediyor. Gönüllü Gençlik Projesi kapsamında Kilim Sosyal Bilimler Lisesinden 50 öğrenci hafta sonunda Erciyes'e gelerek Kamp yaptı.


İki gün boyunca Erciyes'de kamp yapan gençler kamp boyunca Ders çalıştılar, kitap okudular ve Dart, Masa Tenisi, Kızak, gibi etkinlikler yaparak eğlenceli vakit geçirdiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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