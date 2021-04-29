Erciyes İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde futbol takımlarının kamp merkezi olacak
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Erciyes İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde futbol takımlarının kamp merkezi olacak

Erciyes İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde futbol takımlarının kamp merkezi olacak
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Spor

KAYSERİ'de geçen yıl açılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bu yaz döneminde futbol takımlarının merkezi olacak.

KAYSERİ'de geçen yıl açılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, bu yaz döneminde futbol takımlarının merkezi olacak. Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, "Bu yaz döneminde hem süper ligden hem de alt liglerden takımlar burada top koşturacaklar" dedi.

Erciyes Dağı'nda 1850 metre yükseklikte yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yapımı tamamlanan 2 futbol sahası ile geçen yıl Ağustos ayında hizmete açıldı. Tesisin son durumuyla ilgili bilgi veren Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, "Erciyes'te geçen yıl inşaat çalışmalarını tamamladığımız Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeyiz. 15 gün önce saha bakımlarına başladık. Sahamız gayet yeşil bir durumda. Şuanda 1850 metre yükseklikteyiz. Erciyes'te halen kış mevsiminin devam etmesiyle soğuk bir ortamdayız. Çimler bu soğuğu çok seviyor. Çimlerin bu şartlarda yetişmesi çok daha güzel oluyor. Kamp için takımlarla görüşmeye başladık. Geçen hafta Hollanda'dan bir misafirimiz geldi. Az Alkmaar takımını Antalya'da bize sürekli kampa getiriyor. İnşallah bu yaz için Az Alkmaar ile bir görüşme yaptık. Eğer pandemi buna müsaade ederse getirmek istiyoruz. Yine Azerbaycan'dan misafirlerimiz vardı. Azeri takımları ile yakın görüşmedeyiz. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezini tüm dünyaya tanıtmaya başladık. Bu yaz döneminde hem süper liglerden hem de alt liglerden takımlar burada top koşturacaklar" diye konuştu.

"BURAYA SAHİP ÇIKILMASINI İSTİYORUZ"Erciyes'in tanıtımı için çaba harcadıklarını kaydeden Çeri, "Kış dönemi boyunca Antalya'ya gelen takımlara Erciyes'i tanıttık. Birçoğunu buraya getirerek, tesisleri gezdirdik. Hepsi çok heyecanlı. Çünkü yeni bir ürün ve yeni bir tesis. Bu konuda bizde çok heyecanlıyız. Buraya talep var. Tek önemli şey sahanın Kayserimize yakışan bir tesis olması lazım. Bunun içinde tüm Kayserili hemşerilerimizi, bürokrasiyi ve belediyeyi projeye destek olmaya davet ediyoruz. Biz burayı işleten şirketiz ama burası sadece bizim değil Kayseri'nin projesi. Erciyes'i en iyi tanıtım yollarından birisi burası. Dolayısıyla buraya sahip çıkılmasını istiyoruz. Bizim bu Kayseri'de 10 yıllık bir hayalimiz. Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Antalya'da, Erzurum'da, Bolu'da ve yurtdışında birçok yerde takımları götürerek kamp yaptım. Bizim asıl heyecanımız memleketimize bir katkıda bulunmak. Dolayısıyla bu yaz hayalimizi gerçekleştireceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı. - Kayseri
Erciyes İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde futbol takımlarının kamp merkezi olacak
Erciyes İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde futbol takımlarının kamp merkezi olacak
Erciyes İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde futbol takımlarının kamp merkezi olacak
Erciyes İrtifa Kamp Merkezi, yaz döneminde futbol takımlarının kamp merkezi olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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