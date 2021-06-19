Erciyes İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapacak ilk takım belli oldu

TSSTUR Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bu sezon kamp yapacak ilk takımın Yılport Samsunspor olduğunu söyledi.