Erciyes'in zirvesinde mayıs ayında dağ kayağı keyfi

Profesyonel dağcı ve kayakçılar, Erciyes Dağı'nın zirvesinde dağ kayağı yapmanın keyfini yaşadı.

Profesyonel dağcı ve kayakçılar, Erciyes Dağı'nın zirvesinde dağ kayağı yapmanın keyfini yaşadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ ile K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübünce gerçekleştirilen organizasyonla profesyonel kayakçılar ve dağcılar, dağ kayağı yapmak için Çobanini mevkisinde kamp yaptı.

Gece saat 03.00'te özel aparatlarla tırmanışa geçen adrenalin tutkunları, saat 10.00'da zirveye ulaştı.

Gruptakiler, mayıs ayında karı erimeyen Erciyes'in zirvesinden aşağıya kayarak, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin