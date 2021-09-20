Erciyes'in zirvesi beyaza büründü

KAYSERİ'de havaların soğumaya başlamasıyla birlikte 3 bin 917 metredeki Erciyes Dağı'nın zirvesi ve çevresine Kar yağdı.

Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerine altına düşmesiyle dün gece Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı. 3 bin 917 metre yüksekliğe yağan kar, Erciyes'i yeniden beyaza bürüdü. Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi'ne ise yağmur yağdı. Kayseri kent merkezinde de gece 6 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 25 derece olarak ölçüldü.