Erciyes'in zirvesi beyaza büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciyes'in zirvesi beyaza büründü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erciyes'in zirvesi beyaza büründü

KAYSERİ'de havaların soğumaya başlamasıyla birlikte 3 bin 917 metredeki Erciyes Dağı'nın zirvesi ve çevresine kar yağdı.

KAYSERİ'de havaların soğumaya başlamasıyla birlikte 3 bin 917 metredeki Erciyes Dağı'nın zirvesi ve çevresine Kar yağdı.

Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerine altına düşmesiyle dün gece Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı. 3 bin 917 metre yüksekliğe yağan kar, Erciyes'i yeniden beyaza bürüdü. Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi'ne ise yağmur yağdı. Kayseri kent merkezinde de gece 6 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 25 derece olarak ölçüldü.


Erciyes'in zirvesi beyaza büründü

Erciyes'in zirvesi beyaza büründü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Siirt'te 5 PKKKCK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haber | Siirt'te 5 PKK/KCK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Yemek Tarifleri
Magazin
Spor Stefan Kuntz Cristiano
Tüm Haberler Şans Oyunları Gazeteler Ekrem İmamoğlu Rüya Tabirleri Amelia Hamlin Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erciyes'in zirvesi beyaza büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:12:31. #1.11#