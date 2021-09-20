Türkiye'nin en önemli kış turizmi bölgelerinden olan Erciyes Dağı'nın zirvesi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de gece saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur, Erciyes'te ise kara dönüştü. Erciyes Dağı'nda 3 bin 500 ile 3 bin 917 metreleri arasında kar yağışı etkili oldu. Mevsimin ilk yağışlarını alan Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

(Turan Bulut/İHA)