Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı
Türkiye'nin en önemli kış turizmi bölgelerinden olan Erciyes Dağı'nın zirvesi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Türkiye'nin en önemli kış turizmi bölgelerinden olan Erciyes Dağı'nın zirvesi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Kayseri'de gece saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur, Erciyes'te ise kara dönüştü. Erciyes Dağı'nda 3 bin 500 ile 3 bin 917 metreleri arasında kar yağışı etkili oldu. Mevsimin ilk yağışlarını alan Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.
(Turan Bulut/İHA)