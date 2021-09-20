Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye'nin en önemli kış turizmi bölgelerinden olan Erciyes Dağı'nın zirvesi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi bölgelerinden olan Erciyes Dağı'nın zirvesi yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de gece saatlerinde şehir merkezinde etkili olan yağmur, Erciyes'te ise kara dönüştü. Erciyes Dağı'nda 3 bin 500 ile 3 bin 917 metreleri arasında kar yağışı etkili oldu. Mevsimin ilk yağışlarını alan Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

(Turan Bulut/İHA)

Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı

Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı

Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı

Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak uluslararası platformlarda İslam düşmanlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstleniyoruz."

 Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 398 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gökhan Çıra Seren Serengil Burak Yamantürk Gelinim Mutfakta
Spor Muslera Fatih Terim Şenol Güneş Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erciyes'in zirvesi beyaz örtüyle kaplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:41:38. #1.12#