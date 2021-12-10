Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

AA - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te bir süredir etkili olan kar yağışı dağı beyaza bürüdü.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te bir süredir etkili olan Kar yağışı dağı beyaza bürüdü.

Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde özellikle gece saatlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erciyes'te, 2200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı, Hisarcık Kapı ve Develi Kapı karla kaplandı.

Zirveye yakın yerlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetre ölçüldü.

Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İSİPAB 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu: (2)

 PET SHOPLARDA HAYVAN SATIŞI 7 AY SONRA SONA ERECEK

PET SHOPLARDA HAYVAN SATIŞI 7 AY SONRA SONA ERECEK

 Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title