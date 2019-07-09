Erciyes'in yazı başka kışı başka güzel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nin yaz aylarındaki görüntüsü de görenleri hayran bırakıyor.

Kış mevsiminde Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Erciyes Kayak Merkezi yaz aylarındaki görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Eriyen kar suları, açan çiçekler ve yemyeşil çimlerle süslenen Erciyes Dağı, fotoğrafçıların uğrak mekanı haline geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA