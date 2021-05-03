Erciyes'in karı eridi Kırlangıç Vadisi coştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Erciyes'in karı eridi Kırlangıç Vadisi coştu

İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Haberler | Güncel

Erciyes'in karı eridi Kırlangıç Vadisi coştu Derin vadi içerisinde akan su ziyaretçilerini büyülüyor İlkbaharın gelmesiyle Türkiye'nin en yüksek 5., İç Anadolu'nun ise en yüksek dağı olan Erciyes Dağı'ndaki karlar erimeye başladı.

Erciyes'in karı eridi Kırlangıç Vadisi coştu

Derin vadi içerisinde akan su ziyaretçilerini büyülüyor

KAYSERİ - İlkbaharın gelmesiyle Türkiye'nin en yüksek 5., İç Anadolu'nun ise en yüksek dağı olan Erciyes Dağı'ndaki karlar erimeye başladı. Eriyen kar suları ise tabiatıyla ünlü Kırlangıç Vadisi'ni coşturdu.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes Dağı'ndaki karlar, havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Eriyen kar suları ise Melikgazi İlçesi'ne bağlı Hisarcık Mahallesi'nde bulunan, doğasıyla ünlü Kırlangıç Vadisi'nde görsel şölen oluşturdu. Özellikle yürüyüş ve tırmanış için tercih edilen vadiden akan su, coşkusuyla ziyaretçilerini büyülüyor. Derin vadi içinde, çeşitli çiçekler arasından akan su ayrıca fotoğrafçıların da uğrak noktası haline geldi.

İHA dronesi tarafından havadan görüntülenen Kırlangıç Vadisi'nde eşsiz manzaralar ortaya çıktı.

Erciyes'in karı eridi Kırlangıç Vadisi coştu
Erciyes'in karı eridi Kırlangıç Vadisi coştu
Erciyes'in karı eridi Kırlangıç Vadisi coştu
Erciyes'in karı eridi Kırlangıç Vadisi coştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT

Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Fransız komedyen Dieudonne M'bala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek siyasi sığınma talebinde bulundu
Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor
Salgından sonrası ülkelerin ekonomik olarak toparlanması için 7 engeli aşması gerekiyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Antalya, tam kapanmada 100 bin turist ağırlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Feyza Aktan Hülya Avşar
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erciyes'in karı eridi Kırlangıç Vadisi coştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 17:07:06. #1.16#

title