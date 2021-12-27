Erciyes'in İlk Yabancı Misafirleri Polonya'dan

KAYSERİ (Habermetre) - Türkiye'nin incisi, Kayseri'nin sembolü, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ile cazibe merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonunun açılmasının ardından yabancı turistler gelmeye başladı.

İlk turist kafilesi Polonya'dan gelirken, yabancı misafirleri Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı karşıladı.

Aileleri ile birlikte kente gelen Polonyalı kayak severler, Kayseri Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanırken, Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, yabancı misafirlere 'hoş geldiniz' dediler.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla Erciyes Kayak Merkezi'nin uluslararası bir turizm merkezi haline dönüştüğünü vurguladı. Erciyes A. Ş. 'nin şimdiye kadar yurt dışı tanıtımları, fuarlar ve bilgilendirme turları ile birlikte kente çok ciddi oranda turist geldiğini belirten Cıngı, "2017 yılından beri charter uçuşları ile şehrimize kış ve kayak turizmi yapmak için misafirleri getiriyoruz. 2021-2022 sezonunun ilk charter uçağı Varşova'dan direkt olarak şehrimize inmiş oldu. İlk turist kafilemiz Polonya'dan Erciyes'te kayak yapmak ve bölgemizi gezmek üzere şehrimize gelmiş bulunuyorlar" diye konuştu.

Cıngı, Erciyes'in uluslararası seviyeye geldiğini, charter uçuşlarının devam edeceğini ve bu sezon 25-30 bin civarında yabancı turisti şehirde misafir etmenin planlandığını, Polonya, Rusya, Ukrayna'dan direk uçuşların, ayrıca dünyanın her bir tarafından özellikle Kapadokya'ya gelen Uzakdoğu, Ortadoğu ve Latin Amerikalı turistlerin de Erciyes'te ağırlandığını ifade etti.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da Erciyes'te sezonun dolu dolu geçeceğini ifade etti.

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