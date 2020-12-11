Erciyes Holding'den Akseki'deki çocuklara kışlık giysi yardımı
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Erciyes Holding'den Akseki'deki çocuklara kışlık giysi yardımı

11.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:11
Erciyes Holding'den Akseki'deki çocuklara kışlık giysi yardımı

Akseki ilçesinde Erciyes Holding tarafından bağışlanan kışlık giysiler, Kaymakamlık aracılığıyla ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara dağıtıldı.

Akseki ilçesinde Erciyes Holding tarafından bağışlanan kışlık giysiler, Kaymakamlık aracılığıyla ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çocuklara dağıtıldı.

Sosyal Yardımlaşma Vakfına bağışlanan kışlık kıyafetler, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihtiyacı olan çocuklara ulaştırıldı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yaptığı açıklamada, Torosların incisi Akseki'nin yazı ne kadar güzelse kışının da bir o kadar güzel ama soğuk olduğunu söyledi.

Çocuklar üşümesin diye kıyafet yardımı yapmayı uygun gördüklerini belirten Hülür, "İlçemize kamu yatırımı yapan hayırseverlerimizi 130 kardeşimizle buluşturduk. Kıyafet dağıtım görevini 7 gün 24 saat halkın hizmetinde olan kahraman jandarma personelimize verdik. Bu sayede devlet ile milleti aynı karede buluşturup çocuklarımızın vatana olan güven duygusunu kalplerinde hissetmesini istedik. Çok şükür Akseki'de her bir kardeşimize sevgimiz ve içtenliğimiz ulaşıyor." diye konuştu.

Giysileri teslim edilen çocuklar ve aileleri, yardımı yapan hayırsever iş insanları ile yardımları kendilerine ulaştıran görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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