Erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı

13.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:52

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanındaki 53 şehirden gelen 90 bin ziyaretçiyi ağırladı. Erciyes'e şehir dışından en fazla ziyaretçinin İstanbul, Ankara, Antalya, Adana'dan geldiği belirtildi.

Pistleri, sağlam alt ve üst yapısı, son teknoloji mekanik tesisleri, konaklama ve ulaşım imkanları ile Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e ilgi her yıl artıyor. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler, kayak yapmak için Erciyes'i tercih ediyor. Hafta sonunda 53 ilden 90 bin kişi Erciyes'te kayak yapmanın keyfini yaşadı. Erciyes'e gelen 1500 aracın sayılması sonucunda elde edilen verilere göre şehir dışından en fazla gelen 250 aracın İstanbul'dan olduğu belirlendi. 203 araç ile Ankara ikinci sırayı alırken üçüncü sırayı 113 araç ile Adana elde etti. Antalya 53, Nevşehir 47, Mersin 44, Konya 33, Aksaray 28, Nevşehir 25, Niğde ise 20 araçla Erciyes'te bulundu.

Kaynak: DHA

Kış mevsimi boyunca Kayseri'ye özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan her hafta direkt uçak seferleri düzenleniyor. Erciyes'e direkt uçuşların dışında dünyanın muhtelif ülkelerinden aktarmalı tarifeli uçuşlarla Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Kore, Malezya, Fransa gibi yerlerden de aileleri, arkadaş gurupları ile gelip Erciyes'te kayak yapan yabancı turistler bulunuyor.