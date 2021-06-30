Erciyes gençleri ağırlamaya devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Yaz Kampları kapsamında Erciyes'te düzenlenen Doğa Kampına katılan gençler dolu dolu vakit geçiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Yaz Kampları kapsamında Erciyes'te düzenlenen Doğa Kampına katılan gençler dolu dolu vakit geçiriyor.

Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde yapılan kampa katılan gençler, kamp boyunca okçuluk, dart, mangala, masa tenisi, ebru, teleferik zirve gezisi gibi etkinliklerle eğlenceli bir kamp dönemi geçiriyorlar. Adıyaman ve Hatay'dan gelerek Erciyes'te ağırlanan 50 genç, kampın son akşamında kamp ateşi yaktılar. Son gün ise sucuk ekmek ikramının ardından gençler memleketlerine gitmek üzere yola çıktı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı