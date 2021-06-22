Erciyes gençleri ağırlamaya başladı
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Erciyes gençleri ağırlamaya başladı

Erciyes gençleri ağırlamaya başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Yaz Kampları kapsamında Erciyes'te düzenlenen Tematik Doğa Kampına katılan gençler dolu dolu vakit geçiriyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Yaz Kampları kapsamında Erciyes'te düzenlenen Tematik Doğa Kampına katılan gençler dolu dolu vakit geçiriyorlar.

Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde yapılan kampa katılan gençler, kamp boyunca okçuluk, dart, mangala, masa tenisi, ebru, teleferik zirve gezisi gibi etkinliklerle eğlenceli bir kamp dönemi geçiriyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Gençler için Bakanlığımız tarafından düzenlenen Doğa ve Deniz Kamplarının büyük fırsat olduğunu belirterek, Erciyes'te yapılan Tematik Doğa Kampıyla gençleri ağırlamaya başladık" dedi.

Kampa katılan gençler ise kamp döneminde birçok sanatsal ve sportif faaliyet yaptıklarını belirterek, bu güzel fırsatı sundukları için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Erciyes gençleri ağırlamaya başladı
Erciyes gençleri ağırlamaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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