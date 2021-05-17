Erciyes futbol takımlarını misafir etmeyi bekliyor
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Erciyes futbol takımlarını misafir etmeyi bekliyor

Erciyes futbol takımlarını misafir etmeyi bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki sahalar, yeni sezona hazırlık yapacak futbol takımları için hazır bekliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki sahalar, yeni sezona hazırlık yapacak futbol takımları için hazır bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 12 ay boyunca hizmet verebilen yüksek irtifa kamp merkezindeki sahalar, futbol takımları için hazırlanıyor. Erciyes Master Planı çerçevesinde yapılan ve Kayseri için önemli bir kazanım olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, spor turizminde de Kayseri'nin söz sahibi olmasını sağlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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