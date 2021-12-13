Erciyes'e yılbaşı için talep artıyor

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'te bulunan 12 otelin yılbaşı için paketlerini hazırladığını söyleyerek, " Erciyes'e gelen insan sayısında da, her geçen gün rezervasyonlarda da artış görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te bulunan otellerde yaklaşan yılbaşı öncesinde hazırlıklar hız kazandı. Hem kayak yapmak isteyen hem de yılbaşını Erciyes'te geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, rezervasyonları doldurmaya başladı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğünü söyleyerek, "Şu anda Erciyes'te sezona başlama hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Çok şükür beklediğimiz kar yağışı da gerçekleşti. 2 gündür Erciyes'e 20 santimetre üzerinde kar yağdı. Zaten geçtiğimiz haftadan itibaren sıcaklık değerleri düştüğünde biz suni karlama sistemimiz vasıtası ile kar üretiyorduk. Bu yağan kar ile beraber kendi ürettiğimiz karda Erciyes'e çok büyük bir katkı sağladı. İnşallah önümüzdeki günlerde Aralığın 10'u ile 15'i arasında da tesislerimizi, pistlerimizi kayak severlere açacağız diye ümit ediyoruz" diye konuştu.

Yılbaşı içinde otellerin rezervasyonlarında artış yaşandığını kaydeden Cıngı, "Yılbaşları yılın özel günleri olduğu için özellikle Avrupa'da ve aynı zamanda ülkemizde de insanlar yılbaşını dağlarda geçirmek için çaba sarf ediyorlar. Erciyes'te kayak merkezinin göbeğinde de şu anda 12 tane otelimizin hepsinin yılbaşı programları var. Bunun yanı sıra yurtiçinden ve yurtdışından kayak için gelecek misafirlerimize şehir otellerimizde önemli oranda hazırlık yaptılar. Hepsi farklı paket oluşturdular ve şu anda da satışa sunulmuş durumda. İnşallah güzel ve kazasız belasız bir yılbaşı geçer. Hem yılbaşını dağda geçirmek için hem de kayak yapmak için Erciyes'e gelen insan sayısında da her geçen gün rezervasyonlarda da artış görüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ