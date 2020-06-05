Erciyes'e yapılacak yatırımlarla ilgili toplantı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl Erciyes Dağı'na yapılacak yatırımlarla ilgili toplantı düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu yıl Erciyes Dağı'na yapılacak yatırımlarla ilgili toplantı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Erciyes'in sadece kışın değil, yıl boyunca özlenen bir merkez olması yolunda gayret gösterdiklerini belirtti.

Yatırımcıların sağlıklı ve hızlı kararlar alıp uygulama sürecini başlattıklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Erciyesimizi 2020 yılına hazırlamak amacıyla, gerek kış turizmine gerekse de öncesine ve sonrasına yönelik yatırım çalışmaları konusunda ilgili birimden hem bilgi alıyoruz, hem de taleplerine ilişkin kararlar alıyoruz. Erciyes'te yapacağımız otopark, vereceğimiz hizmetler ve yatırımcıların bizlerden beklentileri konusunda konuşuyoruz. Amacımız, sağlıklı ve hızlı kararları alıp uygulama sürecini başlatmak. Erciyesimizin sadece kış aylarında değil 12 ay boyunca, kamp turizmi, yayla turizmi, termal turizmi ile aranan, özlenen bir merkez olması yolunda gayret gösteriyoruz."

Toplantıya, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da katıldı.

Kaynak: AA