Erciyes'e Yabancı Gazetecilerden Yoğun İlgi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'e yabancı gazeteciler yoğun ilgi gösteriyor.



Türkiye'de bu sezon pistleri ilk açılan Erciyes Dağı'na, uluslararası basın kuruluşları yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna, Rusya ve Suudi Arabistan'dan Erciyes'e gelen medya mensupları, Erciyes'e hayran kaldı.



Erciyes'i uluslararası pazarda tanıttıklarını kaydeden Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Halkımızın da yakından takip ettiği gibi Kayseri Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master Planı artık olgunlaştıkça bizim de uluslararası pazarlama faaliyetlerimiz hız kazanıyor. Sürekli olarak yurtdışında fuarlara, sunumlara, yurtdışından turizm operatörlerini ve yabancı gazetecileri Erciyes'te misafir etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta 4 farklı grubu Erciyes'te misafir ettik. Ukrayna ekibi ile başladık, akabinde Rusya'dan medya camiasından televizyoncular, sosyal medya fenomenleri ve operatörler geldiler. Bunun akabinde de Arap camiasından Suudi Arabistan ve körfez ülkelerinden hem operatörler hem de medya mensupları Erciyes'i ziyaret ettiler. Arkasından da başka bir gazetemizin yazar takımını misafir ettik. Şehrimizde bir turizm amiral gemisi olarak Erciyes gün geçtikçe bilinirliğini daha da artırıyor" ifadelerini kullandı.



Erciyes'in bilinirliğinin hem Türkiye'den hem de yurtdışından Erciyes'e turist gelmesinde çok etkili olduğunu kaydeden Cıngı, "Suudi Arabistan'dan gelen gazeteciler burada olan bitenlere çok şaşırdılar. Hatta bir kısmı kalış süresini uzatmak istedi ve Erciyes'te kalarak kayak yaptılar. Burada Kapadokya, Erciyes ve Kayseri üçgenindeki bölgeyi çok yakından tanıma fırsatı buldular. Dolayısıyla bizim bölgemizde de yavaş yavaş turizm canlanmasını hissediyoruz. Şehrimize direk olarak ekonomik ve sosyo kültürel katkı sağlıyor. Daha öncesinden Erciyes'in veya Kayseri'nin uluslararası basında yer aldığı çok nadir vuku bulurdu ama artık gün geçmiyor ki her hafta Erciyes'in ya Rusya'da ya Ukrayna'da ya da Arap camiasında adından bahsedilmesin. Buda tabi ki hem turizm açısından hem şehrimizin tanınırlığı ve ticari faaliyetleri açısından da çok ciddi ekonomik katkı sağlıyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ