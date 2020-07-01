Erciyes'e saha ve altyapı tesisi yapılması için protokol imzalandı
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Erciyes'e saha ve altyapı tesisi yapılması için protokol imzalandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in aynı zamanda spor turizminin ve yüksek irtifanın merkezi olmasına yönelik Spor Toto Teşkilat Başkanı ile protokol imzaladı.

Erciyes'e saha ve altyapı tesisi yapılması için protokol imzalandı
01.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:52

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in aynı zamanda spor turizminin ve yüksek irtifanın merkezi olmasına yönelik Spor Toto Teşkilat Başkanı ile protokol imzaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri'nin markası olan Erciyes için Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Ankara'da bir araya geldi.

Büyükkılıç, Bozgeyik ile görüşerek Erciyes'e yapılacak 6 futbol sahasını ve altyapı tesislerini kapsayan protokole imza attı.

Öte yandan Büyükkılıç'ın, İmar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ ve Teknikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve diğer teknik kurmaylarıyla birlikte yaptığı Ankara ziyareti verimli geçti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı da makamında ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada, Kayseri için önem taşıyan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Koramaz Vadisi, Kültepe-Kaniş Karum yerleşimleri ile 7,5 milyon yıllık fosil, balon turizmi konularında değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de bulunan Milli Emlak ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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