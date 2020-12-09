Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti

09.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:56

- Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti Mutluluktan karda yüzüp, yüzünü karla yıkadı Erciyes'te yağan kar işletmecileri mutlu etti.

- Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti

Mutluluktan karda yüzüp, yüzünü karla yıkadı

KAYSERİ - Erciyes'te yağan kar işletmecileri mutlu etti. 20 santimetreyi bulan kar ile beraber Erciyes'te işletmecilik yapan Veysel Değirmenci, mutluluğunu göstermek için karda yüzerek, yüzünü karla yıkadı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda dün akşam yağan kar ile beraber pistlerdeki kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Beyaza bürünen Erciyes'te yağan kar mutlulukta oluşturdu. 40 yıldır Erciyes'te işletmecilik yapan ve 'Efsane Veysel hoca' olarak bilinen Veysel Değirmenci de, yağan karın tadını çıkardı. Pistteki kara atlayarak yüzen ve yüzünü de karla yıkayan Değirmenci çok mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan, yağan kar ile beraber beyaza bürünen Erciyes Dağı, havadan da görüntülendi.

Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti
Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti
Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti
Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti
Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti
Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti
Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı
- Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
Kazdağları'na mevsimin ilk karı yağdı
Kar yağdı dağda mahsur kaldılar
Kar yağdı dağda mahsur kaldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Cemal Hünal Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Sörloth Erol Bulut Ersun Yanal Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erciyes'e kar yağdı, işletmeciler bayram etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:56:15. #1.14#
title