Erciyes'e 'kar' yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciyes'e 'kar' yağdı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
Erciyes'e 'kar' yağdı

KAYSERİ'de, havaların soğumasıyla birlikte Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.

KAYSERİ'de, havaların soğumasıyla birlikte Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.

Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 rakımına kadar kar yağdı. Saat 16.00 sıralarında başlayan kar, bir süre sonra şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes beyaza bürünürken, bölgede ayrıca, sis de etkili oldu.


Erciyes'e 'kar' yağdı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop
Magazin İrem Derici Oğuzhan Koç
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Boris Johnson Mustafa Demir Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erciyes'e 'kar' yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 19:17:54. #1.11#