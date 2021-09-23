KAYSERİ'de, havaların soğumasıyla birlikte Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e kar yağdı.

Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın 2 bin 650 rakımına kadar kar yağdı. Saat 16.00 sıralarında başlayan kar, bir süre sonra şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artırdı. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes beyaza bürünürken, bölgede ayrıca, sis de etkili oldu.