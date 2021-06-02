Erciyes'e haziran karı
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Erciyes'e haziran karı

Erciyes'e haziran karı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, dün etkili olan yağışlı havanın ardından bugün de Erciyes Dağı'na haziran ayında kar yağdı.

KAYSERİ'de, dün etkili olan yağışlı havanın ardından bugün de Erciyes Dağı'na haziran ayında kar yağdı.

Kentte dün etkili olan yağışlı hava sonrası Erciyes Dağı'nın 2 bin 800 metre yüksekliği ile 3 bin 917 olan zirvesi arasına bugün kar yağdı. Hava sıcaklığı da düşerken, kar yağışıyla Erciyes'in zirvesi, haziranda beyaza büründü.


Erciyes'e haziran karı
Erciyes'e haziran karı
Erciyes'e haziran karı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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