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Erciyes Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erciyes Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

KAYSERİ'de hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan kar yağışı, 3 bin 917 metre yüksekliği sahip Erciyes Dağı'nın zirvesi ile çevresini beyaza bürüdü.

KAYSERİ'de hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan Kar yağışı, 3 bin 917 metre yüksekliği sahip Erciyes Dağı'nın zirvesi ile çevresini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle dün gece kentte kar yağışı başladı. 3 bin 917 metre yüksekliğe sahip Erciyes Dağı'nın zirvesi ve çevresi bembeyaza büründü. 1200 metredeki Tekir bölgesinde ise yağmur etkili oldu.Kent merkezinde gece sıfır dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 11 derece olarak ölçüldü.


Erciyes Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Erciyes Dağı'nın zirvesi beyaza büründü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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