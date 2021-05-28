Erciyes Dağı'nda çevre temizliği yapılacak
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Erciyes Dağı'nda çevre temizliği yapılacak

Erciyes Dağı'nda çevre temizliği yapılacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Kış sezonunda yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca yerli-yabancı misafiri ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi'nde yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte doğada biriken atıklar toplanacak.

Erciyes'te her yıl Haziran ayının ilk Pazar günü düzenlenen ve geçtiğimiz yaz pandemi sebebiyle iptal edilen 'Erciyes'te Mavi&Yeşil Bir Gün' çevre temizliği bu sene 6 Haziran 2021'de yapılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş tarafından Temiz bir Erciyes için el ele sloganıyla başlatılan faaliyet; sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve çevre hassasiyetine sahip gönüllü vatandaşların katılımıyla yapılacak. Bu etkinlik ile hem Erciyes'in temiz olması hem de halkımızda çevre bilincinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

6 Haziran Pazar Günü saat 11.00'de başlayacak etkinlik için Mimar Sinan Parkı girişi önünden saat 10.00'da ücretsiz otobüsler kaldırılacak.

Organizasyon hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes AŞ. Yön. Kur. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, "Bilindiği üzere Erciyes her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Covid salgını sebebiyle sayısız engele rağmen çok şükür yine yoğun bir kayak sezonu geçirdik. Dağımızı kış sezonu sona erdikten sonra gönüllü vatandaşlarımızın destekleri ile bir temizlikten geçiriyor ve yaz faaliyetleri için hazırlıyoruz. Mavi&Yeşil Bir Gün etkinliğimiz hem halkımızda çevreci vatandaşlık şuurunun yerleşmesi, hem de Erciyes'teki fiziki ortamın temizlenmesi ve güzelleşmesi açısından faydalı oluyor. Yıl boyunca Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Melikgazi Belediyemiz Erciyes Dağı'ndaki temizlik hizmetlerini aksatmadan başarıyla sunuyor. Fakat bizler de Erciyes A.Ş. olarak öncülük ettiğimiz bu çevre temizlik kampanyası ile "en kolay temizlik kirletmemektir" yönünde bir toplumsal bilincin oluşması için gayret ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bu etkinlikle yaklaşık 4,5 ton çöp toplandığını hatırlatmak ve çevreyi temiz kullanmamızın önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı çevreci olmaya ve daha temiz bir Erciyes için el ele vermeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler

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