- Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı
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- Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı

02.12.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:46

- - Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı: "Aralık sonuna kadar bütün pistlerimizi açmış olacağımızı düşünüyoruz" Türkiye'de kış turizminin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı.

- - Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı:

"Aralık sonuna kadar bütün pistlerimizi açmış olacağımızı düşünüyoruz"

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KAYSERİ - Türkiye'de kış turizminin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı. Kar yağışını ve suni karlama yöntemlerini değerlendiren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, "Aralık sonuna kadar bütün pistlerimizi açmış olacağımızı düşünüyoruz" dedi.

2 gün önce yağan karın en azından zemini beyaza bürüdüğünü söyleyen Cıngı, "Kış mevsimi yaklaştıkça, sonbahar sonu Aralık başı dönemini yaşadıkça artık insanlar Erciyes'teki kar durumunu merak ediyorlar. Genel itibari ile Erciyes'te Kasım ortasından itibaren biz kayak için elverişli karı bekleriz. Bu sene tüm ülkede ciddi bir kurak dönem geçirdik bilindiği üzere. Erciyes'te de bundan dolayı çok kar yağışına şahit olamadık. 2 gün önce ciddi bir kar yağışı başladı ve çok şükür en azından ortalığı beyaza bürüdü. Yani kışın gelişinin bir işareti oldu. Bizim zaten çok güçlü suni kar yapma sistemimiz olduğu için son 10 gündür kar üretmeye başladık ve sıcaklıklar -4, -5 dereceyi buldukça pistlerimizde kar üretiyoruz" dedi.

Murat Cahit Cıngı, suni karlama ile Aralık ayının sonuna doğru bütün pistleri açmayı düşündüklerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Zaten kar da Erciyes'e gelen vatandaşımız tarafından görülebiliyor. Tüm dünyada kurak bir sezon geçirmeden bahsediliyor ama biz daha önceki yılarda da yaşadığımız tecrübeler ışığında Erciyes'in çok kısa bir süre içerisinde tekrar karla buluşacağına eminiz. Ümit ediyoruz ki sıcaklık değerleri çok fazla artmaz ve biz suni karla da olsa pistlerimizi Aralık ayının ilk haftası içerisinde yani 1 hafta içerisinde açmış oluruz. Ana pistlerimizi faaliyete geçirdikten sonra da yağacak karlarla beraber, bağlantı pistlerimizi faaliyete sunup, Aralık aynın sonuna doğru da bütün pistlerimizi açmış oluruz.

- Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı
- Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı
- Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı
- Erciyes Dağı'na sezonun ilk karı yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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