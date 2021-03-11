Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
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Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

11.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:14
Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Kayseri'de bulunan ve Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Kayseri'de bulunan ve Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Erciyes Kayak Merkezi'ne öğleden sonra kar yağışı oldu. Hava sıcaklığının şehir merkezinde 13 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de yağmurlu hava olurken, yüksek kesimlerde yağışlı hava kar şeklinde oldu.

İlkbaharda yağan kar turizmcileri ve Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak keyfi yaşayanları sevindirdi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre yağışlı havanın gün boyu devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre Kayseri'de Cuma, Cumartesi ve Pazar günü havanın parçalı bulutlu olması, hafta başından itibaren yağışlı havanın etkili olması tahmin ediliyor.

(Alparslan Ötüken/İHA)

Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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