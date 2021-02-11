Erciyes Dağı'na hafta sonu zirve tırmanışı yapılacak

Kayseri'de Erciyes Dağı'na profesyonel rehberler eşliğinde düzenlenen zirve tırmanışı etkinliği hafta sonu düzenlenecek.

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te, 11. Geleneksel Erciyes Kış Tırmanışı, bu yıl 13-14 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Cumartesi günü Tekir Kapı'da bir araya gelecek dağcılar, Çobanini mevkisinde kamp kurup, 14 Şubat'ta saat 02.00'de zirve tırmanışına başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün