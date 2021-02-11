Erciyes Dağı'na hafta sonu zirve tırmanışı yapılacak
11.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:22
Kayseri'de Erciyes Dağı'na profesyonel rehberler eşliğinde düzenlenen zirve tırmanışı etkinliği hafta sonu düzenlenecek.
Kayseri'de Erciyes Dağı'na profesyonel rehberler eşliğinde düzenlenen zirve tırmanışı etkinliği hafta sonu düzenlenecek.
Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te, 11. Geleneksel Erciyes Kış Tırmanışı, bu yıl 13-14 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Cumartesi günü Tekir Kapı'da bir araya gelecek dağcılar, Çobanini mevkisinde kamp kurup, 14 Şubat'ta saat 02.00'de zirve tırmanışına başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün