Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi
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Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi

21.10.2020 11:20 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:24
Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi

Erciyes Dağı, dün zirvede etkili olan yağış sonrasında beyaz örtüsünü giydi.

Erciyes Dağı, dün zirvede etkili olan yağış sonrasında beyaz örtüsünü giydi.

Ülkenin önemli kayak merkezleri arasında bulunan ve kayak sporunun yanında Yüksek İrtifa Kampı ile birlikte sporun merkezi konumuna gelen Erciyes Dağı, beyaz örtüsünü giydi. Dün gerçekleşen yağış sonrasında 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın zirvesi karla kaplandı. - KAYSERİ

Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi
Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi
Erciyes Dağı beyaz örtüsünü giyindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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