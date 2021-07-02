Erciyes Dağ Maratonu, VK etabı ile start aldı
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Erciyes Dağ Maratonu, VK etabı ile start aldı

Erciyes Dağ Maratonu, VK etabı ile start aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erciyes'in volkanik tepelerinde 5'inci kez koşulan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, VK etabı ile start aldı.

Erciyes'in volkanik tepelerinde 5'inci kez koşulan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, VK etabı ile start aldı.

Erciyes Dağı, Avrupa'nın en yüksek dikey koşusu olan Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maraton'a ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association - ITRA) sertifikalı Erciyes Dağ Maratonu'na Türkiye başta olmak üzere ABD, Rusya, Güney Afrika, Sırbistan, İngiltere, Danimarka, İsveç, Ukrayna ve İran'dan toplam 250 atlet katılıyor. Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun ilk günü Vertical Kilometer (VK) yarışı ile başladı. Sporcular, bin metre yükselme koşusu olan bu parkurda 2 bin 350 metredeki Hisarcık Kapı'dan başlayıp koşarak 3 bin 350 metredeki Türkiye'nin en yüksekte bulunan Ottoman tesisindeki finiş çizgisine ulaşmak için ter döktü. 35 sporcunun mücadele ettiği zorlu VK etabı sonunda erkeklerde Aykut Kırsay 1'inci, Hakan Akalp 2'nci, Özgür Özdoğan ise 3'üncü sırayı aldı. Kadınlarda ise Itır Atadiyen 1'inci olurken Erife Emre 2'nci, Rusya'dan Tatiana Prozorova 3'üncü oldu.

Organizasyonun 2'nci gününde ise 64K, 25K, 12K etapları koşulacak. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından çocukların katılacağı 7-12 yaş arası çocuk maratonu yapılacak.

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Erciyes Dağ Maratonu, VK etabı ile start aldı
Erciyes Dağ Maratonu, VK etabı ile start aldı
Erciyes Dağ Maratonu, VK etabı ile start aldı
Erciyes Dağ Maratonu, VK etabı ile start aldı
Erciyes Dağ Maratonu, VK etabı ile start aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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