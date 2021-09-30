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Erciyes Cup tamamlandı

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Erciyes Cup tamamlandı

Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğine 15'incisi yapılan Erciyes Cup sona erdi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Bellona Kayseri Basketbol'un ev sahipliğine 15'incisi yapılan Erciyes Cup sona erdi.

Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 84-69'luk sonuçla mağlup etti. İkinci maçta Botaş, Bellona Kayseri Basketbolu 60-53'Luk sonuçla mağlup etti.

Oynanan müsabakaların ardından 15.düzenlenen Erciyes Cup tamamlandı. Müsabakalardan sonra turnuvaya katılan takımların tamamına plaket takdim edildi. 3 gün süren Erciyes Cup'ta Botaş A.Ş oynadığı 3 maçını da kazandı. Turnuvada alınan sonuçlar şu şekilde;

1.Gün

Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş: 74-69

Botaş A.Ş-ÇBK Yenişehir Belediyespor: 79-76

2.Gün

Bellona Kayseri-ÇBK Yenişehir Belediyespor: 67-66

Botaş A.Ş-Beşiktaş A.Ş (Maçı oynanmadı)

3.Gün

Bellona Kayseri- Botaş A.Ş: 53-60

Beşiktaş A.Ş- ÇBK Yenişehir Belediyespor: 69-84 - KAYSERİ

Erciyes Cup tamamlandı

Erciyes Cup tamamlandı

Erciyes Cup tamamlandı

Erciyes Cup tamamlandı

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