Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

KAYSERİ (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.

Bu sezon 15'incisi düzenlenen Erciyes Cup'ın ilk gününde 2 müsabaka oynandı. Turnuvanın açılış müsabakasında BOTAŞ, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 79 - 76'lık sonuçla mağlup etti. Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş ile karşılaştı. Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'u 73 - 69'luk skorla mağlup etti.