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Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.

KAYSERİ (DHA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.

Bu sezon 15'incisi düzenlenen Erciyes Cup'ın ilk gününde 2 müsabaka oynandı. Turnuvanın açılış müsabakasında BOTAŞ, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 79 - 76'lık sonuçla mağlup etti. Günün ikinci maçında turnuvanın ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş ile karşılaştı. Beşiktaş, Bellona Kayseri Basketbol'u 73 - 69'luk skorla mağlup etti.


Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri
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Haber: Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı - Haberler Spor
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