Erciyes Cup'ta Ev Sahibi Takım İlk Gün Mağlup Oldu: Agü Spor-İstanbul Üniversitesi: 52-53

Erciyes Cup'ta Ev Sahibi Takım İlk Gün Mağlup Oldu: Agü Spor-İstanbul Üniversitesi: 52-53

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Kemal Digilli (xx), Murat Arıkan (xx), Salih Serkan Koçak (xx)AGÜ SPOR: Dila (x), Nilay (xx) 2, Melis (xx) 10, Gülşah (x) 5, Milkovic (x) 3, Halime (x) 3, Page (x), İlknur (x) 1, Gizem (xx) 12, Marginean (xxx) 16.

Erciyes Cup'ta Ev Sahibi Takım İlk Gün Mağlup Oldu: Agü Spor-İstanbul Üniversitesi: 52-53



SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Kemal Digilli (xx), Murat Arıkan (xx), Salih Serkan Koçak (xx)

AGÜ SPOR: Dila (x), Nilay (xx) 2, Melis (xx) 10, Gülşah (x) 5, Milkovic (x) 3, Halime (x) 3, Page (x), İlknur (x) 1, Gizem (xx) 12, Marginean (xxx) 16.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: İmekweke (xxx) 20, Miray (xx), Ayşe (xx) 3, Eylül (xx), Kardelen (xx), Hande (xx), Pop (xx) 11, İlayda (xx) 6, Vanlod (xxx) 13, Meltem (xx).

1'inci PERİYOT: 17-15

2'inci PERİYOT: 34-28

3'üncü PERİYOT: 49-42

Erciyes Cup ilk günün son maçında turnuvanın ev sahibi Agü Spor ilk periyodu 2 sayı farkla önde tamamladı (17-15). İkinci periyodun başında skoru dengeleyen İstanbul Üniversitesi bir ara öne geçti. Daha sonra Agü Spor tekrar öne geçti ve çeyreği 6 sayı farkla önde tamamladı (34-28). Üçüncü periyotta skor üstünlüğünü koruyan Agü Spor son periyoda 49-42 önde girdi. Karşılaşmanın son dakikalarında öne geçen İstanbul Üniversitesi müsabakayı 53-52'lik sonuçla kazandı.

- Kayseri