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Erciyes Cup: Botaş: 79ÇBK Yenişehir Belediyespor: 76

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erciyes Cup: Botaş: 79ÇBK Yenişehir Belediyespor: 76

Erciyes Cup Turnuvası'nın açılış maçında Botaş AŞ rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 79-76 mağlup etti.

Erciyes Cup Turnuvası'nın açılış maçında Botaş AŞ rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 79-76 mağlup etti.

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Aytuğ Ekti, Uğur Özden, Muhammet Turp

Botaş A.Ş: Dubljevic (27), Ceren, Erdenay, Ayşe Cora (8), Pelin (2), Sehernaz (6), İnci (4), Burcu, Tilbe Şenyürek, Işıl alben (6), Jurjane (19), Davis (7)

ÇBK Yenişehir Belediyespor: Asena (19), Şevval (13), Melis, Yeliz (1), Fatmanur, Sinem Ataş (8), Holingsvorth, Turner (14), Anigwe (10), Esra Ural Topuz (11)

Periyotlar:

1.Periyot: 19-19 (Berabere)

2.Periyot: 13-15 (Botaş lehine)

3.Periyot: 16-25 (Botaş lehine)

4.Periyot: 28-20 (ÇBK Yenişehir Belediyespor lehine)

Devre: 32-34 (Botaş lehine) - KAYSERİ

Erciyes Cup: Botaş: 79ÇBK Yenişehir Belediyespor: 76

Erciyes Cup: Botaş: 79ÇBK Yenişehir Belediyespor: 76

Erciyes Cup: Botaş: 79ÇBK Yenişehir Belediyespor: 76

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Haber: Erciyes Cup: Botaş: 79ÇBK Yenişehir Belediyespor: 76 - Haberler Spor
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