Erciyes Cup: Bellona Kayseri Basketbol: 67 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 66
Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde Bellona Kayseri Basketbol ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
KAYSERİ (İHA) - Erciyes Cup Turnuvası'nın ikinci gününde Bellona Kayseri Basketbol ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Bellona Kayseri Basketbol 67-66 kazanarak 2'de 2 yaptı.
Sarı-Kırmızılılar yarın Erciyes Cup'ın son maçında BOTAŞ ile karşılaşacak.
Salon: Kayseri Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Aytuğ Ekti, Murat Arıkanlı, Muhammed Turp
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde (4), Sevgi Tonguç, Derin Yaya (5), Brooque Williams (18), Farhiya Abdi (8), Egle Sventoraite (19), Gizem Tüzün (6), Helin Boybeyi (2), Japreecr Dean (5)
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Asena Yalçın (9), Feride Şevval Akalan (8), Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş (5), Sinem Ataş (9), Esra Ural Topuz (15), Yvonne Turner (10), Kristine Anigwe (10)
Periyotlar:
1.Periyot: 21-18 (Bellona Kayseri lehine)
2.Periyot: 18-17 (Bellona Kayseri lehine)
3.Periyot: 14-14 (Berabere )
4.Periyot: 14- 17 (ÇBK Yenişehir lehine)
Devre: 39-35 (Bellona Kayseri lehine) - KAYSERİ