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ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ, İLK KARDAN ADAM YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oldu, sezonun ilk kardan adamı da yapıldı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde Kar yağışı etkili oldu, sezonun ilk kardan adamı da yapıldı.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda dün başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla sürüyor. Kar yağışı özellikle dağın 3 bin 917 ile 2 bin 400 rakım aralığında etkili oldu. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi'ne de kar düştü. Pistler, beyaz örtüyle kaplandı. Erciyes Hacılar Kapı'da bulunan bir işletme, sezonun ilk kardan adamını da yaptı. Kardan adama bere, gözlük, maske ve eldiven takıldı. Bölgede ayrıca sis de etkili oldu.

ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ, İLK KARDAN ADAM YAPILDI

ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ, İLK KARDAN ADAM YAPILDI

ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ, İLK KARDAN ADAM YAPILDI

ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ, İLK KARDAN ADAM YAPILDI

ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ, İLK KARDAN ADAM YAPILDI

ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ, İLK KARDAN ADAM YAPILDI

ERCİYES BEYAZA BÜRÜNDÜ, İLK KARDAN ADAM YAPILDI
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