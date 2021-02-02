Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı, Rektör Karamustafa'yı ziyaret etti
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Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı, Rektör Karamustafa'yı ziyaret etti

02.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:36
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cıngı, Rektör Karamustafa'yı ziyaret etti

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Erciyes Dağı, Kayseri ve bölge turizmi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

KAYÜ Turizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Erciyes AŞ arasında nitelikli insan kaynakları ve akademik çalışmaları içeren muhtemel işbirlikleri üzerinde durulan ziyarette Rektör Karamustafa, Cıngı'ya editörlüğünü yaptığı "Yerelden Küresele Türk Mutfağı" adlı kitabını imzalayıp takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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