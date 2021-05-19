Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin'den gazeteciler cemiyetine taziye ziyareti
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Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin'den gazeteciler cemiyetine taziye ziyareti

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin'den gazeteciler cemiyetine taziye ziyareti
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne (KGC) taziye ziyaretinde bulundu.

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne (KGC) taziye ziyaretinde bulundu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleşen ziyarette Ertekin, Veli Altınkaya'nın vefatı nedeniyle mevcut başkan Metin Kösedağ'a taziyesini sundu.

Ertekin, Altınkaya'nın kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek onun sadece Kayseri'deki basın camiasında değil dış dünyadaki beşeri ilişkileriyle de çok kıymetli bir insan olduğunu söyledi.

Altınkaya'nın Kayseri'de doldurulamaz bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ertekin, "Birçok şehirde görev yaptım beraberinde birçok dostluklar edindik. Kayseri'den giderken çok kıymetli dostlarım olacak. Bunların başında da Veli abi gelecekti, hayat böyle bir şey." dedi.

Altınkaya ile aynı dönemde kendisinin de Kovid-19 testinin pozitif çıktığını o süreçte telefonda konuşup birbirlerine moral verdiklerini anlatan Ertekin, şunları kaydetti:

"Hepimiz Allah'a inanıyoruz, hayatın geçici olduğuna inanıyoruz ama üzülmeye engel olabilen bir şey yok. Başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin. Bu hastalık böyle. Metin beye de yeni görevinde başarılar diliyorum. Çok zor bir görevi üstlendiniz. Veli abi gibi bir insanın ardından bu koltuğa oturdunuz. Çok zor bir koltuk, Allah güç kuvvet verin, Allah yardımcınız olsun. "

Kösedağ da Ertekin'e teşekkür ederek Altınkaya'dan sonra zor bir görevi üstlendiğini, mesuliyetinin farkında olduğunu söyledi.

Altınkaya'nın vefatının basın camiasında derin bir yara açtığını ve üzdüğünü dile getiren Kösedağ, "Veli abinin ismini yaşatmak için her şeyi yapacağız. Vefat etmeden önce Kayseri Basın Müzesi'ni kurmak için büyük mücadele verdi. Onun anısına bu müzenin ismini de Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Veli Altınkaya Basın Müzesi olmasını kararlaştırdık. İnşallah temmuz ayında da açmayı planlıyoruz. Onun anısını orada yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri, basın kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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